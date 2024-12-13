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        Sakarya'da aile hekimlerine yönelik eğitim düzenlendi

        Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik "Akılcı İlaç ve Akılcı Laboratuvar" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:04
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        Sakarya'da aile hekimlerine yönelik eğitim düzenlendi
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        Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik "Akılcı İlaç ve Akılcı Laboratuvar" eğitimi gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimi ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca aile hekimlerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 2 gün eğitim verildi.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, havaların soğumasıyla birinci basamak sağlık hizmetinde başvuruların arttığını belirtti.

        Eğitimde, Uzm. Dr. Kenan Evren Öztop "Akılcı İlaç Kullanımı", Uzm. Dr. Ceyhun Gözükara ve Uzm. Dr. Gülay Trak "Akılcı Laboratuvar Kullanımı", Uzm. Dr. Elif Merve Tunagür ve Çocuk Gelişimcisi Özge Güven, "Otizm, Çocuk Gelişimi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışmaları" hakkında sunum yaptı.

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