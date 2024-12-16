Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

Akın, konuşmasında, Aliya İzzetbegoviç'in "Doğu ve Batı Arasında İslam" kitabını okuduktan sonra onun düşüncelerine büyük ilgi duyduğunu, hapishanede tanıştığı arkadaşlarıyla Bosna'da konferanslar verdiğini ve dünya genelinde saygı duyulan bir Müslüman olduğunu anlattı.

SAÜ konferans salonunda yapılan konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın konuşmacı olarak yer aldı.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ndeki panelde, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan Acar tarafından katılımcılara konu hakkında bilgi verildi.

SAÜ Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, Hizmetçi Şube Müdürlüğü ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" paneli düzenlendi.

Konferansta, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'da yaşanan ihtilallerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Lenin döneminde izlenen politikaların Osmanlı yönetimine yansımaları, Rus-Osmanlı ve Rus-Alman cephelerindeki gelişmeler ile dönemin siyasi atmosferini şekillendiren önemli barış antlaşmalar hakkında konuşuldu.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Tarih Bölümünce gerçekleştirilen konferansa Prof. Dr. Enis Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Rus İhtilalleri ve Osmanlı Devleti" konferansı düzenlendi.

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