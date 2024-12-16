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        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Rus İhtilalleri ve Osmanlı Devleti" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:22
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        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Rus İhtilalleri ve Osmanlı Devleti" konferansı düzenlendi.

        SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Tarih Bölümünce gerçekleştirilen konferansa Prof. Dr. Enis Şahin konuşmacı olarak katıldı.

        Konferansta, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'da yaşanan ihtilallerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Lenin döneminde izlenen politikaların Osmanlı yönetimine yansımaları, Rus-Osmanlı ve Rus-Alman cephelerindeki gelişmeler ile dönemin siyasi atmosferini şekillendiren önemli barış antlaşmalar hakkında konuşuldu.

        - SAÜ tüketici hukuku alanında ödül kazandı

        SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde, "Tüketici Hukuku Alanındaki Bilimsel Çalışmalar" kategorisinde ödül aldı.

        Nart ve Prof. Dr. Mustafa Yasan'ın hazırladığı "Dava Şartı Arabuluculuk Uygulamasının Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözüm Performansına Etkileri" konulu bildiri, Ticaret Bakanlığınca düzenlenen programda ödül almaya hak kazandı.

        - SAÜ'de "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" paneli gerçekleştirildi

        SAÜ Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, Hizmetçi Şube Müdürlüğü ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" paneli düzenlendi.

        SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ndeki panelde, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan Acar tarafından katılımcılara konu hakkında bilgi verildi.

        - "Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç" konferansı düzenlendi

        SAÜ İlahiyat Fakültesi tarafından "Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç" konferansı gerçekleştirildi.

        SAÜ konferans salonunda yapılan konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın konuşmacı olarak yer aldı.

        Akın, konuşmasında, Aliya İzzetbegoviç'in "Doğu ve Batı Arasında İslam" kitabını okuduktan sonra onun düşüncelerine büyük ilgi duyduğunu, hapishanede tanıştığı arkadaşlarıyla Bosna'da konferanslar verdiğini ve dünya genelinde saygı duyulan bir Müslüman olduğunu anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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