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        Sakaryaspor, düşme hattından 10 haftadır kurtulamıyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun 7. haftasında girdiği düşme hattından 10 haftadır çıkamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:06
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        Sakaryaspor, düşme hattından 10 haftadır kurtulamıyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun 7. haftasında girdiği düşme hattından 10 haftadır çıkamıyor.

        Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1, Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraberliklerle başlayan Sakarya ekibi, ligin 4. haftasında 4 puanla 15. sırada yer aldı.

        Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 8. sıraya yükselen Sakaryaspor, MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek 7. haftada 7 puanla düşme hattı girerek 17. sıraya geriledi.

        Ligde 16 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda 20 puan toplayan Sakaryaspor, 18. sırada bulunuyor.

        Sakarya ekibi, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        - Süper Lig'in kapısından döndü

        Geçen sezon play-off finalinde Sipay Bodrum FK'ya normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, 10 haftadır düşme hattından çıkma mücadelesi veriyor.

        Ligin normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.

        Lig'i 17, 18, 19. ve 20. sırada bitiren takımlar ise küme düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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