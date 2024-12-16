Sakaryaspor, düşme hattından 10 haftadır kurtulamıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun 7. haftasında girdiği düşme hattından 10 haftadır çıkamıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezonun 7. haftasında girdiği düşme hattından 10 haftadır çıkamıyor.
Sezona Ankara Keçiörengücü ile 1-1, Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 ve Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 beraberliklerle başlayan Sakarya ekibi, ligin 4. haftasında 4 puanla 15. sırada yer aldı.
Ligin 5. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek 8. sıraya yükselen Sakaryaspor, MKE Ankaragücü'ne 2-1, Central Hospital Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek 7. haftada 7 puanla düşme hattı girerek 17. sıraya geriledi.
Ligde 16 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucunda 20 puan toplayan Sakaryaspor, 18. sırada bulunuyor.
Sakarya ekibi, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
- Süper Lig'in kapısından döndü
Geçen sezon play-off finalinde Sipay Bodrum FK'ya normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda 3-1 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakarya temsilcisi, 10 haftadır düşme hattından çıkma mücadelesi veriyor.
Ligin normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.
Lig'i 17, 18, 19. ve 20. sırada bitiren takımlar ise küme düşecek.
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