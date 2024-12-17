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        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Fatih Eren seçildi

        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Eren yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:08
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        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Fatih Eren seçildi
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        Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Eren yeniden seçildi.

        Yunus Emre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda düzenlenen 2. olağan kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Eren güven tazeledi.

        Kurula, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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