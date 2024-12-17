Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Fatih Eren seçildi

Kurula, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.