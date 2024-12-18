Sakarya'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı

Şeker Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, "hırsızlık", "yağma" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kadın hükümlü E.K. (26) gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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