Sakarya'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şeker Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, "hırsızlık", "yağma" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kadın hükümlü E.K. (26) gözaltına alındı.
E.K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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