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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

        Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:28
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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'nde bir otomobilin, araçların arasından yolun karşısına geçmeyen çalışan bisikletliye çarpması yer aldı.

        Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ile otomobilin çarpışması kayıtlara geçti.

        Erenler ilçesinde otomobille taksinin çarpışması ve savrulan taksinin park halindeki araca çarpması da kameralarca kayıt altına alındı.

        Serdivan ilçesindeki Tunatan kavşağında da hafif ticari araçla otomobil taşıyan tırın çarpışması kameralarca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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