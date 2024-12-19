Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'nde bir otomobilin, araçların arasından yolun karşısına geçmeyen çalışan bisikletliye çarpması yer aldı.
Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ile otomobilin çarpışması kayıtlara geçti.
Erenler ilçesinde otomobille taksinin çarpışması ve savrulan taksinin park halindeki araca çarpması da kameralarca kayıt altına alındı.
Serdivan ilçesindeki Tunatan kavşağında da hafif ticari araçla otomobil taşıyan tırın çarpışması kameralarca kaydedildi.
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