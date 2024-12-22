Sakarya'da evin garajında alev alan hafif ticari araç yandı

Budaklar Mahallesi 5750 Sokak'ta K.Y'ye ait evin garajında park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde garajda park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, bir otomobilde de hasar oluştu.

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