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        Sakarya'da evin garajında alev alan hafif ticari araç yandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde garajda park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, bir otomobilde de hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 00:50 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:56
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        Sakarya'da evin garajında alev alan hafif ticari araç yandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde garajda park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, bir otomobilde de hasar oluştu.

        Budaklar Mahallesi 5750 Sokak'ta K.Y'ye ait evin garajında park halinde bulunan hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, garajdaki otomobile de sıçradı.

        Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin eve sıçramasını engelleyen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, otomobilde hasar oluştu.

        Öte yandan, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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