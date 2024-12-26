Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme davası"nda mütalaa açıklandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme davası"nda, eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 7 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Bilkay hakkında ise İzmir'de aynı suçtan mahkumiyet aldığı için davanın reddine karar verilmesini talep etti. İddia makamı, 8 sanığın "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıl 7 ay 15'er günden 14'er yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, 7 sanığın, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek" suçlarından bazı müştekilere yönelik eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını, bir kısım müştekiye yönelik ise "zaman aşımı" nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti. Savcı ayrıca, Bilkay hakkında da bu suçlardan davanın "zaman aşımı" nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu.

8 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "iftira", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından beraatini talep eden savcı, firari sanıklar Aktaş, Murat Akça ve eşi Deniz Akça'nın dosyalarının ise ayrılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.