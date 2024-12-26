GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Hastane morgundan alınan çocuğun cenazesi, Güneşler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Bozkurt'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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