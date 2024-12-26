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        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:18
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Çevreyolu Güneşler mevkisinde K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Seher Bozkurt'a çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hastane morgundan alınan çocuğun cenazesi, Güneşler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Bozkurt'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

        Küçük kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Güneşler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

        Sürücü K.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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