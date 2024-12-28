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        Sakarya'da horozlarının komşuya verilmesine kızan kişi 7 tavuğunu tüfekle telef etti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde annesinin iki horozunu komşuya vermesine sinirlenen kişi, tüfekle ateş ettiği 7 tavuğu telef etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:29
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        Sakarya'da horozlarının komşuya verilmesine kızan kişi 7 tavuğunu tüfekle telef etti
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde annesinin iki horozunu komşuya vermesine sinirlenen kişi, tüfekle ateş ettiği 7 tavuğu telef etti.

        Altındere Osmanağa Mahallesi'nde İ.Y, annesinin 2 horozunu komşuya vermesine sinirlendi. Evden tüfeği alan İ.Y'nin kendilerine ait tavuklara ateş etmesi sonucu 7 hayvan telef oldu.

        Ardından İ.Y, aynı bölgede bulunan dayısının evine de henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Evin camları kırılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, İ.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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