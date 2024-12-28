Sakarya'da horozlarının komşuya verilmesine kızan kişi 7 tavuğunu tüfekle telef etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde annesinin iki horozunu komşuya vermesine sinirlenen kişi, tüfekle ateş ettiği 7 tavuğu telef etti.

Altındere Osmanağa Mahallesi'nde İ.Y, annesinin 2 horozunu komşuya vermesine sinirlendi. Evden tüfeği alan İ.Y'nin kendilerine ait tavuklara ateş etmesi sonucu 7 hayvan telef oldu.

Ardından İ.Y, aynı bölgede bulunan dayısının evine de henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Evin camları kırılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.