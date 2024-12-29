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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 8 bin 400 kişiye ruh sağlığı, çift, dikkat ve ebeveyn terapisi hizmeti verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:26
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 8 bin 400 kişiye ruh sağlığı, çift, dikkat ve ebeveyn terapisi hizmeti verdi.

        Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışma Birimi, "Aile güçlenirse, toplum güçlenir" mottosuyla 2024 yılında 8 bin 400 vatandaşa aile yaşamında yaşadıkları zorlukları aşmak için ücretsiz eğitim gerçekleştirdi.

        Büyükşehirden yapılan açıklamada, "SGM'de uzman kadro eşliğinde çocuklardan yetişkinlere, çiftlerden ailelere ve özel eğitim çocuklarına kadar farklı gruplara ruh sağlığı terapisi, çift terapisi, dikkat terapisi gibi danışmanlık hizmetleri veriliyor. Ayrıca 4-12 yaş arası çocuklar için dikkat eksikliği üzerine danışmanlık desteği sunuluyor." denildi.

        - Öğrenciler SAMEK'te giyim üzerine deneyim yaşadı

        Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (SAMEK), Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencileri konuk oldu.

        Lise öğrencileri giyim aksesuar dikimi ve görsel sanat atölyelerinde keyifli anları deneyime dönüştürdü.

        Kendilerine eldiven tasarlayan ve sulu boya üfleme tekniğiyle kitap ayracı yapan öğrenciler yeteneklerini keşfetti.

        - 766 bin metreküp hafriyat bertaraf edildi

        Büyükşehir Belediyesi hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, molozlarıyla şehri kirletenleri tespit etmek için örnek bir uygulama geliştirdi. Uygulama kapsamında kentin tüm noktalarını izleme fırsatı buldu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Hafriyat otomasyon ve araç takip sistemiyle hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıklarının şehri ve doğayı kirletmesine 'dur' demeye devam ediyor. 700'den fazla aracın hareketlerini, 4 farklı atık sahasının her metrekaresini takip eden Büyükşehir, depolama sahalarında da tam kontrolü sağladı. HYBS yazılımına entegre olan depolama sahalarında artık barkotsuz döküm yapılamayacak." ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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