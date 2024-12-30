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        Jandarmadan öğrencilere şiddet ve uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğitimi

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddet ile uyuşturucuyla mücadelede mobil programlarının kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:35
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        Jandarmadan öğrencilere şiddet ve uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğitimi
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        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddet ile uyuşturucuyla mücadelede mobil programlarının kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.

        Sapanca Anadolu Lisesi konferans salonundaki eğitimde, KADES uygulaması tanıtıldı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar anlatıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ve madde bağımlılığın önüne geçilmesi konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

        Lisenin rehber öğretmeni Engin Kaya, AA muhabirine, öğrencilere yönelik bu tarz seminerleri önleyici rehberlik kapsamında zaman zaman kendilerinin de yaptıklarını ancak sahadan gelenler eşliğinde verilen eğitimlerin çocuklarda daha güzel farkındalık oluşturduğunu anlattı.

        Kaya, şiddet ve bağımlılığa karşı ne gibi önleyici çalışmalar yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi aktarımının çocuklar için faydalı olduğunu belirtti.

        Bilişim teknolojileri öğretmeni Hilal Tekin de hem anne hem de bir öğretmen olarak çok faydalı geçtiğini düşündüğü eğitimin, bilinçlenme ve farkındalık oluşturma açısından önemine değindi.

        Öğrenci Ecrin Erkin, hem uyuşturucu hem de şiddete karşı daha bilinçli olmalarını sağlayan eğitimlerde öğrendiği mobil uygulamalar hakkında geniş bilgiye sahip olduklarını kaydetti.

        11. sınıf öğrencisi Samet Saylan, eğitimlerin kendilerini bilinçlendirdiğini dile getirerek, "Tek tuşla hem alıcının hem de satıcının yerleri tespit ediliyormuş. Bu gerçekten güzel. Verilen bu bilgilerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Kafamda bir sürü soru işaretleri vardı, aldığım eğitimle bunların hepsini açıklığa kavuşturmuş oldum." ifadelerini kullandı.

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