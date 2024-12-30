AK Parti İl Başkanı Tever, 2024 yılını değerlendirdi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 2024 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl sağlık alanında büyük dönüşümler yaşandığını, eğitim alanında ise okul binalarının yenilendiğini ve yeni dersliklerin eklendiğini anlattı.

Karasu Limanı'nı genişletme projesi kapsamında ÇED çalışmalarının başlatıldığını aktaran Tever, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dere ve çay ıslahlarını artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.