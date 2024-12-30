Erzincan'daki kazada ölen otobüs şoförü Ferizli'de defnedildi

Önceki gün cenazeye gidenleri taşıyan Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrilmiş, hastaneye kaldırılan 27 yaralıdan Ali Gülmüş (53) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Törene, Gülmüş'ün ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve vatandaşlar katıldı.

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