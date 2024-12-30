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        Erzincan'daki kazada ölen otobüs şoförü Ferizli'de defnedildi

        Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:02
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        Erzincan'daki kazada ölen otobüs şoförü Ferizli'de defnedildi
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        Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toprağa verildi.

        Önceki gün Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde kullandığı otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Gülmüş'ün cenazesi, memleketi Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi'ne getirildi.

        Cenaze, Sinanoğlu Yeni Cami'de kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene, Gülmüş'ün ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve vatandaşlar katıldı.

        Önceki gün cenazeye gidenleri taşıyan Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsü Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrilmiş, hastaneye kaldırılan 27 yaralıdan Ali Gülmüş (53) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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