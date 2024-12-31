Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 akademik personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 6 akademik personel alınacağı duyuruldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 6 akademik personel alınacağı duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, doktor öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlisi kadrolarına 6 akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Sakarya Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nda görev yapmak üzere 2 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılabileceği ifade edildi.
Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebileceği kaydedildi.
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