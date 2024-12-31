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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 akademik personel alacak

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 6 akademik personel alınacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:09
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 akademik personel alacak
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 6 akademik personel alınacağı duyuruldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, doktor öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlisi kadrolarına 6 akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Hendek Meslek Yüksekokulu, Sakarya Meslek Yüksekokulu ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nda görev yapmak üzere 2 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılabileceği ifade edildi.

        Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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