Sakarya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Sakarya'da yeni yılın ilk bebeği, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Sakarya'da 2025 yılının ilk bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'nda doğdu.

Yasin ve Şenay Altun çifti 00.08'de 3 kilo 200 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadığını söyledi.

Anne Şenay Altun, yaptığı açıklamada, ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Yılın ilk bebeği olduğu için çok güzel bir duygu. Hocalarıma ve ebe arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Doğumu gerçekleştiren Uzman Doktor Duygu Çakmak Güner, hastanın ikinci gebeliği olduğunu ve normal doğumun gerçekleştiğini ifade etti.