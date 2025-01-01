Sakarya'da park halindeki tırın çekicisi yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 42 HAG 94 plakalı tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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