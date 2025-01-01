Sakarya'da park halindeki tırın çekicisi yandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangında çekici kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangında çekici kullanılamaz hale geldi.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 42 HAG 94 plakalı tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi erlerince söndürülen yangında, tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.
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