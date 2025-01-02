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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Partinin Adapazarı, Arifiye, Erenler, Sapanca ve Serdivan ilçe teşkilatlarının yeni yönetimleri ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:50
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Partinin Adapazarı, Arifiye, Erenler, Sapanca ve Serdivan ilçe teşkilatlarının yeni yönetimleri ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, 2025'in yatırım ve proje yılı olacağını, Sakarya'nın yarınlarına değer katmak için çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

        Dava bilincinden ayrılmadan hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, "Teşkilatlarımız her zaman karşılıksız ve menfaatsiz çalışan dava erleridir. Bizler bu davaya hizmet için birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın başarısı bizim, bizim başarımız teşkilatlarımızın başarısıdır. Bir yenilenme, tazelenme süreci yaşadık. İnşallah 2025'te yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

        - SAMEK'te geleneksel Türk sanatları geleceğe aktarılıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerde 77 kursiyer çini dersi eğitimi alıyor.

        Eğitimlerde, tezhip, sülüs, minyatür, cilt, çamur şekillendirme, çini, ahşap oyma, kufi, ebru, kaligrafi, hendesi tezyinat, sedef kakma, mesnevi, hat, katı, vitray, sır üstü porselen, çini ve ebru gibi geleneksel Türk sanatları geleceğe aktarılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen eğitimci Raziye Dirim, öğrencilerin sanatı severek, istekle kursa geldiklerini belirtti.

        Çalışmalardan bahseden Dirim, "Geleneksel Türk el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan çini dersimizde şu anda kursiyerlerimiz sır altı tekniğiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Desen aşamasında olan öğrencilerimiz, özgün tasarımlarını oluşturabilmek için çizim yapıyorlar. Bu aşama hem teknik bilgi hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme açısından son derece değerli bir deneyim." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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