Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Partinin Adapazarı, Arifiye, Erenler, Sapanca ve Serdivan ilçe teşkilatlarının yeni yönetimleri ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'yu makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, 2025'in yatırım ve proje yılı olacağını, Sakarya'nın yarınlarına değer katmak için çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Dava bilincinden ayrılmadan hizmet üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, "Teşkilatlarımız her zaman karşılıksız ve menfaatsiz çalışan dava erleridir. Bizler bu davaya hizmet için birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımızın başarısı bizim, bizim başarımız teşkilatlarımızın başarısıdır. Bir yenilenme, tazelenme süreci yaşadık. İnşallah 2025'te yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

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