Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Bartın'da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camilere gelenler ibadet etti.

Akşam ezanından itibaren camiye gelenler, kandil dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim dinledi.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce'deki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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