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        Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce'deki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:18
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        Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce'deki camilerde, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

        Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

        Namazın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara salep ikram etti.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de Regaip Kandili'nin manevi atmosferini yaşamak isteyenler, camilerde yoğunluk oluşturdu.

        İzmit ilçesinde vatandaşlar, kentin en büyük ibadethanelerden Mehmet Ali Paşa Camisi'ndeki programa ilgi gösterdi.

        Akşam ezanından itibaren camiye gelenler, kandil dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim dinledi.

        Program yatsı namazı öncesi yapılan duayla tamamlandı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camilere gelenler ibadet etti.

        Kepez Tepe Camisi'nde düzenlenen programda cemaat, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi.

        - Karabük

        Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

        Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

        - Bolu

        Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, kent genelindeki camileri doldurdu.

        Yıldırım Bayezid Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

        Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın vaaz verdiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

        - Bartın

        Bartın'da İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

        Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Şadırvan Camisi'nde yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Düzce

        Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'deki camilerde program düzenlendi.

        Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne akşam ezanının ardından gelenler, namaz kılarak dua etti.

        Program, ilahilerin okunması ve ikramlarla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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