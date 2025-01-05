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        Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:44
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        Sakarya'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Adapazarı-Mudurnu yolu Bedilkadirbey mevkisinde C.E. yönetimindeki 54 AJM 374 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 33 EJT 49 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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