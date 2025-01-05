Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 9. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde tamamlandı.

TDED'ten yapılan açıklamaya göre, "Türkçe'nin İmlası" ana konusuyla 3 gün boyunca Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda dernek faaliyetleri değerlendirildi ve planlanan faaliyetler için istişare yapıldı.

Toplantıda, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının düzenlediği uluslararası öğrencilerin kaleminden "Türkiye'de Yaşamak" konulu ödüllü deneme yarışmasıyla, uluslararası gönül dilini inşa etme ve diplomasiye katkı sağlama konuları ele alındı. İstişarelerde ayrıca, "Türk Dünyası Ortak Alfabe Kararı"na katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi (Makedonya) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince 7-9 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek "Geçmişten Günümüze Türkçe'nin İmlası" konulu uluslararası sempozyum müzakere edilip teklif ve öneriler alındı.