Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Aksu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Her Çocuk Şiir Yazabilir: İlkokul Öğrencilerine Yönelik Dijital Şiir Yazma Asistanı" projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 2024 Yılı 2. Dönem kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Aksu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Her Çocuk Şiir Yazabilir: İlkokul Öğrencilerine Yönelik Dijital Şiir Yazma Asistanı" projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı 2024 Yılı 2. Dönem kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        SAÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, ilkokul öğrencilerinin proje kapsamında tüm dijital platformlar ve ortamlarda şiir yazma becerilerini geliştirebileceğini ifade etti.

        Geliştirilen şiir yazma asistanının, öğrencilerin şiir yazma sürecini desteklemeye yönelik araç olacağını belirten Aksu, projenin, öğretmen ve öğrencilerin şiir alandaki eğitim süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

        Açıklamada, projede farklı üniversitelerden 6 öğretim görevlisinin yer aldığı bildirildi.

        - SAÜ'de 3. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi

        SAÜ Gençlik ve Gönüllülük Topluluğu tarafından 3. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi düzenlendi.

        Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte gönüllülük dersini veren öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan, gönüllülük çalışmalarının bireyler ve toplum üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinci kazanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

        Konuşmanın ardından topluluğun gerçekleştirdiği yardım kermesleri, depremzede çocuklara kırtasiye yardımları, köy okullarına yapılan ziyaretler, hasta ziyaretleri, çevre temizliği etkinlikleri ve sahipsiz hayvanlara yönelik yardımlar gibi birçok gönüllülük faaliyetinden seçilmiş örneklerin yer aldığı video gösterimleri katılımcılara izletildi.

        Rektör Prof. Dr. Hamza Al da gönüllülük dersinin gençleri hayata daha yetkin şekilde hazırlayan ve eğitim anlayışını genişleten önemli model olduğunu ifade etti.

        Zirvede gönüllülük çalışmalarına katılan öğrencilere plaket takdimi yapıldı.

        - SUBÜ'de Gastronomi Haftası'nın son gününde etkinlik yapıldı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesince, Gastronomi Haftası'nın son gününde fotoğraf sergisi açıldı, Fransız mutfağı yemek sunumu yapıldı.

        Üniversitede yapılan etkinliğe, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Özenç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

        SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, bu tür etkinliklerle öğrencilere gerçek deneyimler sunmayı amaçladıklarını belerterek, "Onların sektörel bilgi ve becerilerini artırmayı, gastronomi alanında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül de katılımcılara sunum yaptı.

        İl protokolü, fotoğraf sergisini ziyaret etti ve Fransız mutfağı yemek sunumuna katıldı.

        - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, geçen yıl 574 madalya kazandı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2024 yılında şampiyonalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 574 madalya kazandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporculardan Zümra Rezzan İm, milli takım bünyesinde katıldığı Karate 1 Series A Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu. Bisikletçi Burak Abay ise Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi bisiklet branşında temsil eden tek isim oldu.

        130'u milli olmak üzere 1260 lisanslı aktif sporcusuyla 19 branşta faaliyet gösteren Büyükşehir Spor Kulübü, yıl boyunca katıldığı şampiyonalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 574 madalya topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        SATSO Başkanı Altuğ, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        SATSO Başkanı Altuğ, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da 76 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Sakarya'da 76 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
        Sakarya'da cipin yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele...
        Sakarya'da cipin yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele...
        Ampute Futbol Süper Ligi
        Ampute Futbol Süper Ligi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa