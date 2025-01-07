Sakarya'dan kısa kısa

Erenler ilçesinin 4 mahallesinde 10 bin metrelik altyapı projesinin çalışmalarına başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayalarreşitbey, Kayalarmemduhiye, Yazılı ve Ekinli mahallelerinde su kayıpları ve basınç sorunlarına neden olan 10 kilometrelik bölgede altyapı çalışmaları yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sakarya'nın altyapı ihtiyaçlarını hızla çözüme kavuşturarak kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Bize emanet olan içme suyu kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde miras bırakabilmek için hatlarımızda su kayıplarına geçit vermiyoruz. 4 mahalleye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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