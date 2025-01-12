Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi.

        Tarihi Yunus Paşa Camisi'nde düzenlenen program, hafızlar Alpcan Çelik, Mustafa Alphayta ve Saffet Çalış'ın merkezi sistemden okudukları çift sela ile başladı.

        Hafızlar Çelik, Çalış ve Alphayta, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle Taraklılı vatandaşların gönüllerine hitap etti.

        Kur'an-ı Kerim ve kasidelerin ardından İlçe Müftüsü İhsan Kurt'un yaptığı dua sonrası yine merkezi sistemden okunan çifte ezan ve namaz kılınmasıyla program sona erdi.

        Programa, vatandaşlarına yanı sıra Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti

        Benzer Haberler

        Bahattin Sofuoğlu, ilk kez yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda sürpr...
        Bahattin Sofuoğlu, ilk kez yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda sürpr...
        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı
        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulund...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulund...
        Bakan Kacır, Sakarya'da üretilen akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını incel...
        Bakan Kacır, Sakarya'da üretilen akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını incel...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmiyle örnek oluyor
        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmiyle örnek oluyor