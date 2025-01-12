Sakarya'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi.

Tarihi Yunus Paşa Camisi'nde düzenlenen program, hafızlar Alpcan Çelik, Mustafa Alphayta ve Saffet Çalış'ın merkezi sistemden okudukları çift sela ile başladı.

Hafızlar Çelik, Çalış ve Alphayta, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle Taraklılı vatandaşların gönüllerine hitap etti.

Kur'an-ı Kerim ve kasidelerin ardından İlçe Müftüsü İhsan Kurt'un yaptığı dua sonrası yine merkezi sistemden okunan çifte ezan ve namaz kılınmasıyla program sona erdi.

Programa, vatandaşlarına yanı sıra Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da katıldı.