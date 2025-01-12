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        AK Parti İl Başkanı Tever'den Bakan Kacır'a teşekkür

        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan Bilim Merkezi Projesi, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki teknokentler ile Milli Teknoloji Atölyesi'ne destek olacaklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:54
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        AK Parti İl Başkanı Tever'den Bakan Kacır'a teşekkür
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        AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan Bilim Merkezi Projesi, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki teknokentler ile Milli Teknoloji Atölyesi'ne destek olacaklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere kente gelen Kacır'ın, Bilim Merkezi Projesi'ne, üniversitelerdeki teknokentlerin büyütülüp geliştirilmesine ve üniversiteye kazandırılacak Milli Teknoloji Atölyesi'ne destek olacaklarını belirttiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, Kacır'ın açıklamalarının Sakarya'da büyük memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

        Tever, Sakaryalılar adına Kacır'a teşekkür ederek, Sakarya Büyükşehir Belediyesince çalışmaları sürdürülen Metrobüs Hattı Projesi'nin hızlı ve konforlu seyahat ortamı sunacağını belirtti.

        Yeni alternatif ulaşım ağları ile Sakarya'nın ulaşım altyapısının her geçen gün güçlendirildiğini anlatan Tever, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz tarafından Sakarya'mıza yeni metrobüs hattını kazandırmanın mutluluğunu ve memnuniyetini yaşıyoruz. Yenikent Bölgesi (Şehir Hastanesi) ile Millet Bahçesi arasında hayata geçirilecek 17 kilometrelik, 11 istasyondan oluşan metrobüs hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat ortamı sunacak bu güzide çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ı ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Şehir hastanemiz, yeni adalet sarayımız, valilik ve resmi daireler kampüsümüz ile Yenikent'in cazibesini artıracak bu önemli yatırım gibi nice eser ve hizmetlerle Yenikent Bölgemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz.

        Bölge halkımız bu konuda müsterih olsun. Yazlık Katlı Kavşağı, Millet Bahçesi-Şehir Hastanesi Metrobüs Hattı, Yeni Stadyum-Üniversite Hafif Raylı Sistem Hattı, Karasu-Arifiye Demiryolu projeleriyle şehrimizin ulaşım altyapısını ve kalitesini güçlendirecek. İnşallah Sakarya'mıza değer katacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm unsurlarımızla Sakarya'mızı ayağa kaldıracak, potansiyelini açığa çıkaracak nice ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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