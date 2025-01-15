Sakarya'da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Dün, Semerciler Mahallesi 2095 Sokak'ta bulunan bir apartmanda I.A. (43), T.T'nin bıçaklı saldırısına uğramış, boynundan yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bu arada Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren I.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.