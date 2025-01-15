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        Sakarya'da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:08
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        Sakarya'da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadını bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Semerciler Mahallesi'nde dün, I.A'yı bıçakla yaralayan ve polis ekiplerince gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Bu arada Sakarya eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren I.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Dün, Semerciler Mahallesi 2095 Sokak'ta bulunan bir apartmanda I.A. (43), T.T'nin bıçaklı saldırısına uğramış, boynundan yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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