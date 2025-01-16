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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, şehrin bugünü ve geleceği ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:19
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya'da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, şehrin bugünü ve geleceği ele alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve 16 ilçenin belediye başkanı, AKOM'da düzenlenen "Ortak Payda Sakarya" toplantısında buluştu.

        Alemdar, 2025 yılı yatırım gündemiyle ilgili belediye başkanlarıyla görüştü.

        Toplantıda konuşan Alemdar, 16 ilçeyi de hizmetlerle buluşturmak istediklerini belirterek, şehrin her köşesine değer katacak yeni projelerin adımlarını attıklarını vurguladı.

        Şehrin en güçlü yanının birlikte çalışma anlayışı ve beraberlik kabiliyeti olduğunu ifade eden Alemdar, deprem gerçeğini bir an olsun unutmayarak dirençli şehrin inşasını her belediye başkanının katkısıyla hayata geçireceklerini kaydetti.

        Alemdar, şehre yeni yatırımlar kazandırmak için gayretle çalıştıklarını anlatarak, kentsel dönüşüm başta olmak üzere altyapı ve üstyapıda, ulaşımda, çevrede, sosyal kültürel ve spor yatırımlarında 2025'te tüm ilçelerle omuz omuza vererek ciddi ivme yakalayacaklarına inandığını vurguladı.

        Tüm ilçe belediye başkanlarını özverili çalışmaları için tebrik eden Alemdar, "Biliyoruz ki hepimizin ortak paydası Sakarya'mız. Hepimizin hedefi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda en iyi hizmeti sunmaktır. Bizler hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin 16 ilçemiz ve 672 mahallemize hizmet etmenin hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımızın işbirliğimizi daha da güçlendireceğine ve şehrimizin her köşesine değer katacak yeni projelerin başlangıcını oluşturacağına inanıyorum. Birlikte yapacağımız çalışmalar, şehrimizin kalkınmasını hızlandıracak ve vatandaşlarımızın hayatına dokunacak önemli adımları getirecektir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından toplantıda tüm ilçelerde tamamlanan, planlanan ve devam eden projeler masaya yatırıldı ve 2025 yılı hedefleri konuşuldu.

        - "Bir Fikrim Var" projesi kapsamında seminer düzenlendi

        Sakarya'da "Bir Fikrim Var" projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan projenin dönem sonu faaliyetleri kapsamında, Adapazarı Mithatpaşa Ortaokulu'nda seminer düzenlendi.

        Seminerde, Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, deneyimlerinden yola çıkarak fikir geliştirme, proje oluşturma ve hayallerini gerçeğe dönüştürme süreçleri hakkında bilgiler paylaştı.

        Şenaslan, seminerin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Öğrenciler, semineri faydalı bulduklarını belirterek, akranlarını bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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