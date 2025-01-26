Bakan Bolat, AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "22 yılda kadınların çalışma hayatındaki payı yüzde 28'den 2023'te yüzde 36'ya yükseldi. İnşallah 2024 yılı sonu rakamları çıktığında yüzde 37,5'e ulaşmasını bekliyoruz. 2028 plan hedefimiz de yüzde 40'a yükselmesi." dedi.

Serdivan Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler ile şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hatip ettiği videosu gösterildi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Kongrelerin bayrak değişimi olduğunu belirten Bolat, AK Parti, Cumhur İttifakı saflarında halka ve ülkeye daha fazla hizmet etmek için bu görevleri yaptıklarını söyledi.

Bolat, 22 yılda Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini, her alanda Türkiye'nin ileri gittiğini belirtti.

Sakarya'da gördüğü bu enerji dolu tablonun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Bolat, il ve ilçe kongrelerinde gördükleri bu heyecan ve enerjinin kendilerini daha fazla çalışmak için motive ettiğini vurguladı.

Bolat, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize, halkımıza daha fazla hizmetin yarışı içinde." diyerek, vatandaşların hayat kalitesini ve refahını yükseltmenin mücadelesini verdiklerini anlattı.

Buna karşın muhalefetin "felaket tellallığı" ya da "kriz edebiyatı" yaptığını ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

"Gayret, daha güzel hizmetler yapmak, daha fazla eserler ve halkı memnun etmek olsa, 'Buyurun beraber ülkemize hizmet edelim.' diyeceğiz ama bakıyoruz ki aldıkları belediyelerde şunu görüyoruz; beceriksizlik, hizmetsizlik, mükemmel hizmetlerin geri gitmesi ve kadrolaşma, eş dost yakın ahbap yerleştirme. 'AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaştırmada, eğitimde, sağlıkta, akademik hayatta, üniversitelerde, ticarette, tarımda, sanayide şunları başardı, Türkiye'yi bu noktalara taşıdı.' dediğimizde 'Tabii yapacaksınız, sizin göreviniz.' diyorlar. Peki siz de 6 yıldır belediyelerdesiniz, niye bir şey yapmıyorsunuz, taş üstüne taş koymuyorsunuz? Aradaki fark bu arkadaşlar. Yapılanlara bir teşekkür edilmesini herkes bekler ama o edilmiyorsa bile kötülemeyin, iftira atmayın, ülkenin hizmetlerinin geri gitmesine sebep olmayın.

Son belediye seçimleri iyiyle kötünün, üretimle bozmanın, çalışkanlıkla tembelliğin, becerikli olmakla beceriksizliğin farkının görülmesine de vesile oluyor. Yani şer gördüğümüzden inşallah hayır çıkacak ve aziz milletimiz çalışanların, bu ülkede taş üstüne taş koyanların zaten bugüne kadar kıymetini hep bildi. 2028 genel seçimleri, başkanlık seçimleri ve 2029 belediye seçimlerinde inşallah Cumhur İttifakı kadrolarının devam etmesine Rabbimin izniyle destek vereceklerdir. Bu yarışta en büyük gücümüz dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızın varlığı ve başarısı. Allah razı olsun kendisinden." - "Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti" Bolat, Türkiye'de 22 yıl üst üste hizmet eden bir iktidarın şimdiye kadar olmadığını, bunun milletin takdiri ve vefasıyla meydana geldiğini, yine umudun, geleceğin ve icraatın adının AK Parti olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadınların toplumda, siyasette ve sosyal hayatta daha fazla rol alması için reformlar yaptığına değinen Bolat, "AK Kadınlar"ın bu 22 yılın başarısında önemli rol oynadığını, her alanda öne çıkan kadınların da bu yapılanları gördüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığının altını çizdi. Bolat, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Kadınların sosyal, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata katkılarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Bolat, "22 yılda kadınların çalışma hayatındaki payı yüzde 28'den 2023'te yüzde 36'ya yükseldi. İnşallah 2024 yılı sonu rakamları çıktığında yüzde 37,5'e ulaşmasını bekliyoruz. 2028 plan hedefimiz de yüzde 40'a yükselmesi." dedi. Bolat, 22 yılda Türkiye'de ve Sakarya'da yapılan hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Ülkemizde felaket tellallığı ya da kriz edebiyatı yapanlara inat şunu söylemek istiyorum; Türkiyemiz büyümeye devam ediyor. 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 ekonomimiz, üretimimiz büyüdü. Geçen yıl da yüzde 3,2 büyüdük. Deprem, salgın, Kovid-19, kuzeyimizde mini dünya savaşı, güneyimizde İsrail'in vahşi katliamları, Suriye'deki iç savaş, Irak'ta sıkıntılar vardı. Allah'a şükür, Irak ve Suriye de düzeliyor. Gazze'de ateşkes sağlandı. Oraların yeniden imarı da söz konusu olacak. Terör diye birşey Allah'a şükür kalmadı." ifadelerini kullandı.