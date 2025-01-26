Ticaret Bakanı Bolat, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da bir dizi ziyarette bulundu.

Sakarya Valiliği ziyaretinde "Valilik Şeref Defterini" imzalayan Bolat, beraberindeki heyetle Vali Rahmi Doğan'la görüştü.

Buradan AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat'a partililer çiçek takdim etti. Bolat, İl Başkanı Yunus Tever ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına giden Bolat'ı, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Başkanı Oğuz Alkaş ve partililer karşıladı.

MHP heyeti ile bir süre görüşen Bolat, son olarak MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde iş insanlarıyla buluştu.

Bolat'a ziyaretlerinde, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Burak Erken, ilçe belediye başkanları ve bazı partililer eşlik etti.