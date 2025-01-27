Sakarya'da özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Albayrak da yardım yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, vesile olanlara teşekkür etti.

Proje kapsamında hayırseverler tarafından alınan 10 akülü tekerlekli sandalye, Engelliler ve Dayanışma Derneği bahçesinde özel gereksinimli bireylere teslim edildi.

Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneği, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile İl Engelli Koordinatörlüğünce, "Gelin Destek Olalım, Engelliye Umut Olalım" projesinin üçüncü ayağı hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi.

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