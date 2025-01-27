Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde şarampolde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde şarampolde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Orta Mahalle Şehit Hacı Uzun Caddesi'nde seyreden F.Ö. (43) idaresindeki 34 GDP 848 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklama talep edildi
        Tutuklama talep edildi
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Çoban'ı transfer etti
        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Çoban'ı transfer etti
        Sakarya itfaiyesi, yangın anında yapılması gerekenleri video ile anlattı
        Sakarya itfaiyesi, yangın anında yapılması gerekenleri video ile anlattı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Sakarya'da özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye edi...
        Sakarya'da özel gereksinimli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye edi...
        Bakan Bolat: Bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak (2)
        Bakan Bolat: Bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak (2)
        Ticaret Bakanı Bolat, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi
        Ticaret Bakanı Bolat, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi