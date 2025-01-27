Sakarya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde şarampolde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde şarampolde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Orta Mahalle Şehit Hacı Uzun Caddesi'nde seyreden F.Ö. (43) idaresindeki 34 GDP 848 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
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