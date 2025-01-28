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        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Sakarya'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:29
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        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
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        Sakarya'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilendi.

        Hendek ilçesi Sukenarı Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, Emine C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Dumandan etkilenen A.C'ye ambulansta müdahale edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Emine C'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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