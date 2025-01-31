Sakarya'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

Hendek ilçesinde ise F.V. (32) ve H.T'nin (32) araç ve üst aramalarında 287 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 zanlı hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Serdivan ilçesinde M.E.O'nun (29) evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

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