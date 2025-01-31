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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:30
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Serdivan ilçesinde M.E.O'nun (29) evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Hendek ilçesinde ise F.V. (32) ve H.T'nin (32) araç ve üst aramalarında 287 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 zanlı hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.E.O, F.V. ve H.T. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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