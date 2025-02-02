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        Sakarya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:03
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        Sakarya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Altındere Cumhuriyet Mahallesi'nde hayvancılık yapan O.M'nin (53) ahırından farklı günlerde 14 küçükbaş hayvanı çalındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ş. (22) ve T.K. (24) tarafından ayrı günlerde çalınan küçükbaş hayvanların, hayvan alım satım ve kesim işiyle uğraşan S.D'ye (24) satıldığını tespit etti.

        Gözaltına alınan H.Ş. ve T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

        "Suç eşyasını satın alma, kabul etme" suçundan gözaltına alınan S.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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