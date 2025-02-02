Sakarya'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ş. (22) ve T.K. (24) tarafından ayrı günlerde çalınan küçükbaş hayvanların, hayvan alım satım ve kesim işiyle uğraşan S.D'ye (24) satıldığını tespit etti.

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