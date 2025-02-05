Kocaali ve Akyazı'da bazı okullarda eğitime kar engeli

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bazı okullarda, Akyazı ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kocaali Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gümüşoluk İlkokulu/Ortaokulu, Şerbetpınarı İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Kirazlı İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesine karar verildi.

Ayrıca Gümüşoluk, Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Akyazı ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan Hanyatak, Boztepe, Taşağıl Kayabaşı, Taşyatak, Güvençler, Ballıkaya, Yongalık, Beldibi Tepe, Yongalık Civek, Mansurlar Durmuşlar, Yeniköy, Güzlek, Beldibi, Reşadiye, Dokurcun, Şerefiye, Taşburun, Madenler, Dedeler ve Yörükyeri mahallelerinde; temel, ortaöğretim ve özel eğitime yarın ara verileceği kaymakamlık tarafından bildirildi.