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        Sakarya'da eğitime kar engeli

        Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:54
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        Sakarya'da eğitime kar engeli
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        Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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