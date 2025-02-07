Sakarya'da vatandaşların karda palet ve araç lastiğiyle kayması cep telefonuyla kaydedildi
Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde vatandaşların araçlara bağladıkları ahşap palet ve oto lastiği kaymaları cep telefonuyla görüntülendi.
Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde vatandaşların araçlara bağladıkları ahşap palet ve oto lastiği kaymaları cep telefonuyla görüntülendi.
Kentte kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.
Karasu ilçesindeki Kurudere Mahallesi'nde bir vatandaşın traktörün arkasına bağladığı ahşap paletle kar üstünde "su kayağı" yapması cep telefonuyla görüntülendi.
Hendek ilçesinde ise 3 vatandaşın eğlenceli anları gülümsetti.
Üzerlerine oturdukları araç lastiği lastiklerini iple oto çekiciye bağlayan 3 kişinin kayması da cep telefonuyla kaydedildi.
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