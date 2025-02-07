Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da vatandaşların karda palet ve araç lastiğiyle kayması cep telefonuyla kaydedildi

        Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde vatandaşların araçlara bağladıkları ahşap palet ve oto lastiği kaymaları cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 23:56 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da vatandaşların karda palet ve araç lastiğiyle kayması cep telefonuyla kaydedildi
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde vatandaşların araçlara bağladıkları ahşap palet ve oto lastiği kaymaları cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

        Karasu ilçesindeki Kurudere Mahallesi'nde bir vatandaşın traktörün arkasına bağladığı ahşap paletle kar üstünde "su kayağı" yapması cep telefonuyla görüntülendi.

        Hendek ilçesinde ise 3 vatandaşın eğlenceli anları gülümsetti.

        Üzerlerine oturdukları araç lastiği lastiklerini iple oto çekiciye bağlayan 3 kişinin kayması da cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Trump: Gazze konusunda acelemiz yok
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        Babasını baltayla öldüren oğul gözaltında
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Suriye: Rus üsleri müzakere edilecek
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        Fotoğraf çektirmek isterken falezlerden düştü
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Sakarya'da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutukla...
        Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutukla...
        Uyuşturucu imal ettikleri eve sera kurmuşlar
        Uyuşturucu imal ettikleri eve sera kurmuşlar
        Otomobil, TIR'a çarptı; baba öldü, anne, çocuğu ve sürücü yaralandı
        Otomobil, TIR'a çarptı; baba öldü, anne, çocuğu ve sürücü yaralandı
        Sakarya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa