Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp eski bacanağını yaralayan polis memuru tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp eski bacanağını yaralayan polis memuru tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde eski kayınpederi Yaşar T'yi silahla vurarak öldüren, eski bacanağı İ.A'yı yaralayan Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adapazarı ilçesinde dün akşam eski kayınpederi Yaşar T'nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki evine gelen polis memuru H.D, çıkan kavgada silahla Yaşar T. ve İ.A'yı yaralamış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar T, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yerinden kaçan H.D. polis ekiplerince yakalanmıştı.
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