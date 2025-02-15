Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru tutuklandı

Adapazarı ilçesinde dün akşam eski kayınpederi Yaşar T'nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki evine gelen polis memuru H.D, çıkan kavgada silahla Yaşar T. ve İ.A'yı yaralamış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar T, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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