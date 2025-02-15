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        Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp eski bacanağını yaralayan polis memuru tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:17
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        Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp eski bacanağını yaralayan polis memuru tutuklandı.

        Dün akşam saatlerinde eski kayınpederi Yaşar T'yi silahla vurarak öldüren, eski bacanağı İ.A'yı yaralayan Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Adapazarı ilçesinde dün akşam eski kayınpederi Yaşar T'nin Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi'ndeki evine gelen polis memuru H.D, çıkan kavgada silahla Yaşar T. ve İ.A'yı yaralamış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar T, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olay yerinden kaçan H.D. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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