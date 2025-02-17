Sapanca'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan kamyonun devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan kamyonun devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 54 SG 756 plakalı kamyon, Kırkpınar mevkisinde aynı yönde seyreden A.F.Y. (32) idaresindeki 34 YLC 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan B.A.Y. (31), Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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