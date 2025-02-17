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        Sapanca'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan kamyonun devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:03
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        Sapanca'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan kamyonun devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 54 SG 756 plakalı kamyon, Kırkpınar mevkisinde aynı yönde seyreden A.F.Y. (32) idaresindeki 34 YLC 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan B.A.Y. (31), Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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