Sakarya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Nuran Irmak (77), sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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