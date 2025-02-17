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        Sakarya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:56
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        Sakarya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

        D-650 kara yolunda seyreden Ömer Lütfi Irmak (82) idaresindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Nuran Irmak (77), sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

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