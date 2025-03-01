Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Bektaş, sezonu değerlendirdi

Sakarya Voleybol Kulübü Başkanı Ömer Bektaş, sezon değerlendirmesinde bulundu.

Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon sadece voleybol takımı olarak değil, Sakarya'nın spor tarihine adını yazdıran büyük aile olarak mücadele ettiklerini kaydetti.

Bu tarihi yolculukta kendileriyle yürüyen, sahada ter döken tüm sporculara teşekkür eden Bektaş, "Onlar sadece birer oyuncu değil, bu şehrin gururu, onurla taşıdığı değerleri oldular. Aynı şekilde teknik heyetimiz, bu takımın her parçasını en iyi şekilde yöneten, yönlendiren ve inançla çalışan kahramanlarımızdır. Onlara da minnettarım." ifadesini kullandı.

Bektaş, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her daim destek olan gönül dostlarına, Sakarya Voleybol'un ne anlama geldiğini bilen gerçek taraftarlara ve sponsorlarına teşekkür etti.

Kentte sporun sadece futboldan ibaret olmadığının artık anlaşılması gerektiğini belirten Bektaş, "Bu takım da bu şehrin bir markasıdır. Nasıl ki Sakaryaspor bu şehrin önemli bir değeri ise Sakarya Voleybol da aynı şekilde şehrin tanıtımına katkı sağlayan büyük bir güçtür. Bu sezon Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele ettik. Biraz daha omuz verilseydi belki de şu an dünyanın en prestijli liglerinden birinde Sakarya'nın adını duyuruyor olacaktık. Ama maalesef bazı soruların cevapsız kaldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.