Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ve buradan büyük dersler çıkararak eksiklikleri telafi edeceklerini söyledi.

Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mutlak galibiyet için saha çıktıklarını ama istediklerini alamadıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarı oynadığımız oyun da istediğimiz gibi değil ama bunun belirli sebepleri var. Maçtan önce oyuncularla konuştuğumuzda karşıda uzun oyuncuların olduğu ve kurguların tamamen uzun toplar üzerinden gittiğini söylemiştik. İkinci topları alıp oyun kurgularını bozabiliyoruz ama duran toplarda dikkatli olmamız gerekiyordu. İlk yarı kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Ama ikinci yarıda iki duran topla mağlup olduk. Eksik yönlerimize bakmamız lazım, neticede mağlup olduk. İkinci yarılarda bir konsantrasyon eksikliği oluyor. İlk yarıdaki oynadığımız oyunu devam ettirebilsek belki çok daha farklı olabilecek ama Ömer'in özellikle Djilobodji'ye gelen toplarda bire birde oraya top attırmamasını söylemiştik. Belindeki ağrı oluşana kadar çok iyi yaptı ama ağrı başladıktan sonra rakibe bu anlamda biraz izin verdi. Oyuncu değişikliğini de bu yüzden yaptık." diye konuştu.

Beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını vurgulayan Püren, "Eksiklerimizi gördük, biliyoruz. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmek ve bunu 90 dakikaya nasıl yayabiliriz üzerinde durup bundan sonraki maçlarda o coşkumuzu, enerjimizi, heyecanımızı sahaya yansıttıktan sonra bir problem olacağını düşünmüyorum. Mağlup olduk neticede üzgünüz, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyeti aldık ama buradan da büyük dersler çıkarıp bunların telafisine gideceğiz." dedi.

Püren, sıralamada altlarda olmalarının oyun yapısını etkilediğini dile getirerek, "Oyuncunun içgüdüsel olarak duygularını yönetmek saha içerisinde çok kolay değil. Bizim amacımız da zaten bir an önce buradan kurtulup savunma psikolojisinden saldırı pozisyonuna geçebilmek." ifadelerini kullandı.