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        Ramazan ayı süslemeleri Çark Caddesi'ne görsel zenginlik kattı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre manevi atmosfer kazandırmak amacıyla şehrin en işlek caddesi olan Çark Caddesi'ni özel tasarımlı ışıklandırmalarla süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:53
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        Ramazan ayı süslemeleri Çark Caddesi'ne görsel zenginlik kattı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre manevi atmosfer kazandırmak amacıyla şehrin en işlek caddesi olan Çark Caddesi’ni özel tasarımlı ışıklandırmalarla süsledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çark Caddesi'nin ramazan ayı dolayısıyla ay, yıldız, hilal ve kandil ışıklarıyla süslenmesi şehre görsel zenginlik katmasının yanı sıra manevi atmosferi de yaşattı.

        Kentteki ramazan coşkusunu görsel şölene dönüştüren bu ayın sembolleri yıldız, ay, hilal ve kandil figürlü ışıklandırmalar, vatandaşlardan beğeni topladı.

        Çark Caddesi'nde yürüyüş yaparken ramazan heyecanını yaşayan Sakaryalılar, görsel zenginliği cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

        Açıklamada, "Şehr-i Ramazan'ın hissiyatını, maneviyatını ve heyecanını yansıtmak için Çark Caddesi'ni yeni konseptiyle buluşturduk. 11 ayın sultanı, hasretle beklediğimiz mübarek ramazan şehrimize yine çok yakıştı. Bir arada olduğumuz ve sevgiyle güzelleştirdiğimiz bayrama kavuşmak ümidiyle." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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