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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:48
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda Y.C. (44) ve B.Y'yi (39) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 1,715 gram kubar esrar, 1,389 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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