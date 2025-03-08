Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Taraklı-Göynük yolu Karakese mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere ilk müdahaleyi bölgede yaşayan vatandaşlar sulama tankeriyle yaptı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
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