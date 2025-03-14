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        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "1 numara"nın hakkını vermek istiyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunda yarıştığı "1 numaralı" ROKiT BMW motosikletiyle de aynı sevinci yaşamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:31
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        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "1 numara"nın hakkını vermek istiyor
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        İBRAHİM YOZOĞLU - Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunda yarıştığı "1 numaralı" ROKiT BMW motosikletiyle de aynı sevinci yaşamak istiyor.

        Sezonun Avustralya'da gerçekleştirilen ilk ayağının ilk yarışında ikinci olan, ikinci yarışını ise motosikletinin arızalanması nedeniyle tamamlayamayan Toprak, diğer organizasyonlarda podyuma çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ile Sakarya'da, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdüren Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 2. ayak yarışını 29-30 Mart'ta Portekiz'de koşacak.

        Toprak, AA muhabirine, sezona istediği gibi başlangıç yapamadığını ancak sonraki yarışlara odaklandığını söyledi.

        İlk yarışlarda şansızlık yaşadığını, ikinci yarışını ay sonunda Portekiz'de yapacağını belirten Toprak, "Yarışlar için burada hazırlanıyoruz. Havalar da çok güzel, her gün pistteyiz. Yani geçmişi unutmak lazım. Çok iyi bir başlangıç yapamadık ama genel olarak son birkaç senedir aslında Avusturalya'da çok iyi başlangıç yapamıyoruz. Bakalım ikinci yarış nasıl olacak göreceğiz." diye konuştu.

        - "(Bahattin Sofuoğlu) İkimiz beraber podyuma çıkarsak efsane olur"

        Milli motosikletçi, Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, şampiyonanın ilk ayağındaki şansızlığı tekrar yaşamak istemediğini anlattı.

        Hedefinin hiç değişmediğini ve şampiyonayı zirvede tamamlamak istediğini ifade eden Toprak, "Her zamanki hedefimiz dünya şampiyonluğu. İnşallah şampiyonluğa ulaşırız. Bu sene '1 numara' kullanıyoruz. '1 numara'yla şampiyonluk almak istiyorum. Olur olmaz göreceğiz. Şu an sadece ikinci yarışa odaklandım. İnşallah orada başarı elde edersek mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

        Toprak, şampiyonada ilk kez yarışan Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ile aynı pistte bulunmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

        Şampiyonada Türk rakibinin yarışmasının gurur verici olduğunu dile getiren Toprak, şunları kaydetti:

        "Tabii ki de oradayken Bahattin'le konuşuyoruz çünkü hala öğrenme aşamasında ve her geçen gün daha iyi oluyor. Çünkü motora, stile alışması lazım. Güzel bir şey. Beraber olduğumuz zaman her şey daha kolay olacak. Yardım edebildiğim kadar yardım etmeye çalışıyorum pistin içinde ama daha zamana ihtiyacı var, bakalım. İkimiz beraber podyuma çıkarsak efsane olur. Yani hayalini kurduğumuz bir şeye şahitlik etmiş oluruz. İnşallah bakalım, çünkü daha zamana ihtiyacı var. Halen alışıyor, stil öğrenmesi gerekiyor ama dediğim gibi şu an gerçekten mutluyum. Çünkü aynı kategoride iki Türk yarışıyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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