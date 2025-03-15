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        Sakarya'da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor

        Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda yer alan köylerde yaşayan vatandaşlar, olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:36
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        Sakarya'da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor
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        Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda yer alan köylerde yaşayan vatandaşlar, olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor.

        Ekipler, Geyve Orman İşletme sorumluluk bölgesinde yer alan Pamukova ilçesindeki Kemaliye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlar, orman yangınlarını önlemek için alınması gereken tedbirler ile olası yangınlarda ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

        Toplantıya Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Şube Müdürü Mehmet Çalışkan, Basın İletişim Şube Müdürü Pınar Dönmez, Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, Beypınar Orman İşletme Şefi Fatih Akgül, Kemaliye muhtarı Recep Garip, orman muhafaza memurları, orman işçileri ve köylüler katıldı.

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