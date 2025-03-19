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        Sakarya'da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:35
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        Sakarya'da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Maksudiye Mahallesi camisi imamı Eyüp Dayıoğlu, dün teravih namazı için otomobiliyle camiye giderken kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgede kar ve sis nedeniyle oluşan elverişsiz hava koşullarında uzun süre arama ve tarama çalışması yürüten ekipler, Dayıoğlu'nu mahalleden 1 kilometre uzaklıkta donmak üzereyken buldu.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dayıoğlu, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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