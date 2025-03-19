Sakarya'da şarampole devrilen otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dayıoğlu, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede kar ve sis nedeniyle oluşan elverişsiz hava koşullarında uzun süre arama ve tarama çalışması yürüten ekipler, Dayıoğlu'nu mahalleden 1 kilometre uzaklıkta donmak üzereyken buldu.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Maksudiye Mahallesi camisi imamı Eyüp Dayıoğlu, dün teravih namazı için otomobiliyle camiye giderken kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

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