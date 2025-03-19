Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor

İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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