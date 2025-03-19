Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevreyi yoğun duman kaplarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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