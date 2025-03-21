Sakarya'da down sendromlu çocuklar ramazan pidesi hazırladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, özel çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar mutfak atölyesinde ramazan pidesi yaptı.

Karasu Yaren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde öğrenim gören çocuklarla gerçekleştirilen programda, mutfak atölyesinde hamur yoğurma, şekil verme ve pişirme aşamalarında aktif rol alan çocuklar, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşanırken, toplumsal farkındalığın artırılması ve kapsayıcı bakış açısının güçlendirilmesi hedeflendi.